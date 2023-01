26/01/2023 KL. 11:45

Giftige korruptionssager på højt niveau kan udløse politisk krise i Ukraine

Nye alvorlige sager viser, at krigen ikke har sat en stopper for svindel med statslige midler i et af Europas mest korrupte lande. Flere politikere er røget i svinget, og præsident Zelenskyj lover handling.