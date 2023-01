Den russiske kvinde Olga Pavlova blev ramt af et ildebefindende, da en nabo viste hende en propagandafilm fra krigen i Ukraine.

En af hovedpersonerne på videoen var Stanislav Bogdanov, der for godt 10 år siden blev idømt 23 års fængsel for et brutalt og makabert mord på Pavlovas bror, en 32-årig dommer i det nordvestlige Rusland.