To ministerier i Ukraine beskyldes for korruption

To ministerier i Ukraine er i weekenden blevet beskyldt for korruption.

Det rapporterer det ukrainske medie ZN.UA og nyhedsbureauet AFP.

Den mest alvorlige sag handler om det ukrainske forsvarsministerium. Ministeriet benægter beskyldningerne.

I den anden sag har landets premierminister fyret viceministeren for infrastruktur Vasyl Lozynskij for at have taget imod bestikkelse.