På basen havde Ukraines allierede mødtes for at diskutere den fremtidige opbakning.

- Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at støtte Ukraine, så krigen ikke breder sig til Nato-lande, sagde Mariusz Blaszczak.

Trods tiltagende internationalt pres er den tyske regering fortsat ikke klar med en beslutning. Tyskland har især været bekymret for den russiske reaktion, hvis kampvognene sendes afsted.

De betragtes som et offensivt våben, der kan slå hul på fjendens linje, så man hurtigere kan nedkæmpe modstanderens styrker og indtage nye områder.

Samtidig har tyskerne presset på for, at USA skal gå forrest og sende deres Abrams-kampvogne. Det har USA dog afvist, fordi man mener, at Abrams-kampvognene er for svære at forsyne og have i brug i Ukraine.