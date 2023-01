Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, udtalte sig sent lørdag om sagen.

- Ytringsfrihed er en fundamental del af demokratiet. Men hvad der er lovligt er ikke nødvendigvis passende, skrev han på sin officielle Twitter-profil.

- At brænde bøger, der er hellige for mange, er en yderst respektløs handling. Jeg vil gerne udtrykke min sympati over for alle muslimer, der er blevet stødt af, hvad der er sket i Stockholm i dag, skrev Kristersson.