Ny skudepisode rammer Stockholm - ingen tilskadekomne

Volden i Sverige tog for alvor til i løbet af 2022.

Justitsminister Gunnar Strömmer kunne i december oplyse, at landet havde sat en trist rekord for antallet af skuddrab på et enkelt år. Det skete, da årets 60. person blev skudt og dræbt.

Til sammenligning blev otte personer dræbt af skud i Danmark samme år.