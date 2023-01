PKK er på EU’s terrorliste og har i årevis gjort oprør på tyrkisk grund.

Paludans planer fik fredag det tyrkiske udenrigsministerium til at indkalde Sveriges ambassadør i Tyrkiet til samtale.

Tyrkiet har ligeledes fordømt, at Sverige har givet tilladelse til Paludans demonstration.

Paludan fortæller til Ritzau, at han arrangerede den efter en dukkehændelse for nylig.

Her dukkede en video op på Twitter, hvor demonstranter havde hængt en dukke af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, op uden for rådhuset i Stockholm.

Det medførte tyrkisk kritik af Sverige for ikke at gøre nok for at stoppe ”terrorisme”.

- Jeg kan ikke sem at Tyrkiet skal blande sig i, hvad man må ytre sig om i Sverige. Det kan jeg ikke se har nogen relevans for Nato-medlemskab, siger Paludan.