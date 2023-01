Engelske biskopper undskylder over for LGBTQI+

Men biskopperne understreger, at præster kan velsigne parforhold mellem to personer af samme køn. Ægteskaber mellem homoseksuelle blev legaliseret i Storbritannien i 2013.

En talsperson for den homoseksuelle og transseksuelle lobbygruppe Stonewall siger, at Church of Englands had ”endnu en gang” har forsømt at være ”inkluderende og understøttende for LGBTQI+Kristne.”

En af de mest markante støtter af LGBTQI+Kristne er biskoppen af Oxford, Steven Croft. I november undskyldte Croft, at han havde været for langsom til at ændre sine holdninger.

Fredag sagde Croft: - Det er meget godt for os, at vi i dag kan sige, at kirken nu offentligt kan velsigne, men vi ved, at vi skal gå længere.