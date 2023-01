Tidligere i januar kom det frem, at Alves var under mistanke i sagen. Her afviste brasilianeren alle beskyldninger.

Ifølge spanske medier indgav en kvinde 2. januar en klage over Alves for at have rørt hende under hendes undertøj, uden hun ønskede det.

Alves har i et interview sagt, at han var til stede på natklubben sammen med flere andre, men afviser at have opført sig, som kvinden beskriver.

- Jeg dansede og havde det godt uden at invadere andres personlige ”rum”. Jeg ved ikke, hvem denne kvinde er. Hvordan kunne jeg gøre det mod en kvinde? Nej, sagde Alves i interviewet med mediet Antena 3.