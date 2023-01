14 srilankanere er dømt til flere års fængsel i Frankrig for organiseret menneskesmugling

Mange har forsøgt at komme til Storbritannien over Den engelske Kanal.

Sidste år blev der registreret rekordmange ulovlige overfarter over Kanalen med både. Det britiske forsvarsministerium siger, at antallet var på omkring 45.000.

Indenrigsminister Suella Braverman, der er kendt for sin hårde linje i spørgsmål om migration, siger, at det er hendes ”drøm”, at den britiske regering begynder at sende migranter til Rwanda.

En britisk appeldomstol siger, at den omstridte britiske plan om at sende asylansøgere til Rwanda er lovlig, men der er endnu ikke åbnet for, at planen kan sættes i gang.

Aftalen med Rwanda blev underskrevet i april.

Premierminister Rishi Sunak har lovet at få en ny lovgivning på plads i 2023, så det bliver entydigt klart, at ingen, som kommer illegalt ind i Storbritannien, får lov til at blive der.