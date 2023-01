EU-Parlamentet har fået ny næstformand efter korruptionssag

Niels Fuglsang betegner generelt Marc Angel som en ”sympatisk”, ”troværdig” og ”ærlig” politiker på baggrund af arbejdet i parlamentet.

- Han er stået meget for det værdipolitiske arbejde omkring LGBT-rettigheder. Han er selv homoseksuel og har markeret sig i den debat. Blandt andet over for Ungarn og andre lande, der har undertrykt LGBT-rettigheder, siger Niels Fuglsang.

Ved afstemningen fik Marc Angel i anden runde 307 stemmer, hvilket var et absolut flertal og dermed nok til at sikre posten.

På andenpladsen kom Annalisa Tardino fra Identitet og Demokrati-gruppen med 185 stemmer. Fra de grønne fik franske Gwendoline Delbos-Corfield 98 stemmer.

Ud over at vælge ny næstformand er EU-Parlamentet på vej til ophæve immuniteten for yderligere to medlemmer af parlamentet efter ønske fra belgisk politi. Det spørgsmål blev dog ikke afgjort ved afstemningen onsdag.