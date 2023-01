- Vi ved på nuværende tidspunkt, at indenrigsministeren er omkommet, fastslår politichef Igor Klymenko.

Monastyrskyj var et fremtrædende medlem af regeringen og havde en vigtig rolle med at opdatere befolkningen om tab ved russiske missilangreb. Han er det mest fremtrædende medlem af regeringen, der er blevet dræbt siden invasionen.

Politiet siger ifølge The Guardian, at ni af de omkomne befandt sig i helikopteren, som tilhørte den ukrainske redningstjeneste.

Helikopteren var ifølge det ukrainske præsidentkontor på vej til fronten, da den styrtede ned.

Den ukrainske premierminister, Denys Sjmyhal, siger, at Monastyrskyjs død er et stort tab for regeringen og et stort tab for landet.

- Jeg kondolerer familierne til alle ofrene, siger premierministeren, som understreger, at alle omstændigheder omkring helikopterstyrtet vil blive grundigt undersøgt.

Forstaden Bovary ligger godt 20 kilometer nordøst for Kyiv.

Russiske og ukrainske styrker kæmpede om kontrollen over byen i den tidlige fase af krigen. Præsident Vladimir Putin gav ordre til den russiske invasion den 24. februar sidste år.

Helikopterstyrtet kommer efter, at mindst 45 mennesker - heriblandt seks børn - blev dræbt ved et russisk missilangreb i den østlige by Dnipro i weekenden.