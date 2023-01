Redningsindsats i Dnipro indstillet: 20 savnes fortsat

Arbejdet med at finde savnede efter et missilangreb i den ukrainske by Dnipro er blevet indstillet, mens 20 personer fortsat savnes.

- Chancen for at finde nogen er desværre tæt på nul, siger Borys Filatov, der er borgmester i byen.

Borgmesteren fortæller videre, at det er muligt, at nogle lig er så medtagede af ild og dele af den kollapsede bygning, at de er svære at finde.