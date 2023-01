Tysk delstatsminister bliver ny forsvarsminister

Den tyske finansminister, Christian Lindner, lykønskede i et tweet Pistorius med udnævnelsen til forsvarsminister allerede før det var officielt meddelt.

Lindner skriver, at han ser frem til at arbejde sammen med Pistorius i forbundsregeringen.

Lambrecht har været under heftig kritik og er blevet beskyldt for at mangle de rette kompetencer. Kritikken er især knyttet til leverancerne af tyske våben og tysk militært udstyr til Ukraine.

Scholz har tidligere bebudet en markant militær oprustning i Tyskland. Det gjorde han efter den russiske invasion i Ukraine i februar sidste år.