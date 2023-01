18/01/2023 KL. 06:15

For abonnenter

Opbakning til særdomstol, der kan retsforfølge Putin for krigsforbrydelser, vokser

Medlemmer af Europa-Parlamentet presser på for at få Vladimir Putin prøvet for krigsforbrydelser ved en særdomstol. Flere lande bakker op, men et usikkert juridisk grundlag får den danske regering til at tøve.