40 døde er fundet i bombet boligblok i Dnipro i Ukraine

Han bemærkede, at Ukraine har modtaget mange sympatitilkendegivelser fra andre dele af verden efter det blodige angreb i Dnipro.

Zelenskyj oplyser, at en 15-årig pige er blandt de dræbte. Desuden er to børn ifølge de foreløbige meldinger blevet forældreløse.

De ukrainske myndigheder siger, at det var et missil af typen Kh-22, som ramte boligblokken. Det er fra sovjetæraen og er kendt for at være upræcist, og så er det af en type, som det ukrainske forsvar ikke er i stand til at skyde ned.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, nægter, at Rusland stod bag angrebet, og han hævder, at de russiske styrker kun går efter militære mål. Kreml henviser til en ikke underbygget påstand på sociale medier om, at Ukraines eget luftvåben skal have ramt boligblokken i Dnipro.