Anholdelse af italiensk mafiaboss er symbolsk sejr ifølge ekspert

- Anholdelsen kommer formentlig ikke til at betyde noget som helst. At han bliver anholdt netop nu efter 30 år skyldes nok, at han ikke længere har så meget magt eller er særlig aktiv, siger han.

En antagelse, der ifølge Beiter underbygges af det faktum, at han blev anholdt på en privatklinik i Palermo på Sicilien i forbindelse med, at han blev behandlet for en kræftsygdom.

Noget der kunne tyde på, at han ikke længere reelt er en central figur i Cosa Nostra, påpeger Morten Beiter.

- Dertil kan der spekuleres om, hvorvidt anholdelsen var orkestret af ham selv, så han kunne komme ind og få noget ordentlig behandling for sin sygdom, siger han.