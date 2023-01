Paris' borgmester har fået nok af elektriske løbehjul 

Fodgængere springer for livet, når de nye køretøjer drøner ned ad fortovet. Ofte med to voksne på samme bræt eller en forælder med et barn foran.

I løbet af få år har elektriske løbehjul i Paris skabt et livsfarligt trafikkaos, som nu er kommet så meget ud af kontrol, at et flertal i bystyret i hovedstaden beder befolkningen om hjælp til at sætte en stopper for det.