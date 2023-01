Tysklands forsvarsminister træder tilbage efter kritik

Tysklands forsvarsminister, Christine Lambrecht, har fortalt forbundskansler Olaf Scholz, at hun vil træde tilbage.

Det fremgår af en erklæring fra hende.

Lambrecht har været under heftig kritik og er blevet beskyldt for at mangle de rette kompetencer.

Det gælder i forhold til at levere tysk krigsudstyr til Ukraine, men også til at sætte gang i den markante militære oprustning i Tyskland, som Scholz bebudede efter den russiske invasion i Ukraine i februar sidste år.