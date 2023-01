Blev pågrebet af norsk militær: Tidligere Wagner-leder er flygtet fra Rusland

Andrei Medvedev flygtede fra krigen i Ukraine, efter at en af hans soldater blev henrettet for at desertere. Til The Insider har Medvedev fortalt, at han kender til mindst ti lignende tilfælde. Han berettede også, at han forsøgte at gardere sig mod Wagnergruppen ved at tegne en form for »livsforsikring« ved videooptagelser af to henrettelser, der skulle blive automatisk offentliggjort, hvis han forsvandt.

Ifølge gulagu.net har Andrei Medvedev fra juli og fire måneder frem set henrettelser af soldater, som nægtede at kæmpe mod ukrainerne. Medvedev havde en kontrakt på fire måneder, og da den udløb, forlod han Wagner. Siden har man forsøgt at fange ham, men nu er han altså uden for Rusland.