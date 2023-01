Mindst 25 er dræbt efter russisk angreb mod boligblok i Dnipro

Et barn er blandt de mindst 25 bekræftede dødsofre, efter at et større missilangreb ramte en boligblok i byen Dnipro lørdag.

73 mennesker er blevet såret i angrebet, meddeler Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, søndag.

Foreløbig er 39 mennesker reddet ud af ruinerne i live. Men 43 andre er stadig savnet, lyder status tidligt søndag aften.