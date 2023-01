Syvårig er i kritisk tilstand efter skyderi ved kirke i London

- Indledende undersøgelser antyder, at skuddene blev affyret fra et køretøj, der var i bevægelse, og som efterfølgende kørte fra stedet, siger politiet i London i en udtalelse.

Præsten, der stod for sjælemessen, Jeremy Todd, siger til nyhedsbureauet PA, at sjælemessen var til ære for den 20-årige Sara Sanchez og hendes mor, der begge døde inden for en måned i november sidste år.

Den unge kvinde døde af leukæmi, mens hendes mor døde, efter at hun fik en blodprop, da hun ankom til Heathrow Lufthavn fra Colombia, skriver mediet MyLondon.