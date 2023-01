To skudsårede personer fundet på gaden i det centrale Oslo

Til den norske avis VG siger operationslederen, at politiet ikke mener, at der er nogen fare for andre personer i området.

- Alt tyder på, at dette er et målrettet angreb. Skaderne på de to betegnes som alvorlige, men ikke livstruende, siger han.

- Jagten på gerningspersoner er i fuld gang.

VG har desuden været i kontakt med en person, der fortæller, at hun hørte fire skud efterfulgt af skrig og råb.

Personen fortæller, at der lå en person på jorden, der fik hjælp af forbipasserende, før et massivt politiopbud og ambulance kom til stedet.

Kvinden fortæller også, at en person løb fra stedet.

NTB har en journalist på steder, der fortæller, at der er tungt bevæbnet politi på stedet, og at en del af den centrale gade Stortingsgata er afspærret.