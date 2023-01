Angreb på ukrainsk boligblok har dræbt mindst fem

Mindst fem er dræbt og 27 såret i forbindelse med, at en boligblok i den ukrainske by Dnipro lørdag er blevet ramt af et missil.

Det oplyser den regionale guvernør. Ifølge guvernøren er der tale om et russisk missil.

Guvernøren oplyser, at der er seks børn blandt de sårede.

Billeder fra stedet viser ifølge det ukrainske præsidentkontor, at den ni-etagersbygning, er delvist kollapset.