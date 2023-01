Tyskland ophæver krav om mundbind i fjerntog i februar

- Virusset bør ikke bagatelliseres, siger sundhedsministeren.

Der er flere faktorer, som har bidraget til beslutningen - blandt andet højere immunitet i befolkningen og mindre risiko for nye mutationer.

- På landets sygehuse er situationen under kontrol, sige Lauterbach.

Kravet om at anvende mundbind blev indført i et tidligt stadie af pandemien, og det var planen først at ophæve det fra 7. april i år.

Ved siden af Tyskland er Spanien det eneste af de store europæiske lande, som opretholder regler om brug af mundbind i den kollektive trafik. De spanske restriktioner ventes først ophævet i marts i år.