Operatør: Eksplosion på gasledning mellem Litauen og Letland

Eksplosionen fandt sted i Pasvalys-distriktet i det nordlige Litauen.

Ifølge Amber Grid, den vigtigste transmissionsoperatør af naturgas i Litauen, er der ikke umiddelbart sket nogen personskade.

Eksplosionen fandt ikke sted i nærheden af beboede områder.

Brandvæsnet er i området for at slukke den brand, der efterfølgende er opstået.

- For nuværende går alle vores kræfter på at begrænse branden og sørge for sikkerheden, siger Amber Grids administrerende direktør, Nemunas Biknius, i pressemeddelelsen.