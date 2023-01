Polen opbløder EU-strid og ændrer retsreform

Polen havde da besluttet, at et disciplinærudvalg under landets justitsminister skulle have beføjelser til at flytte dommere til højere retsinstanser eller fjerne dem uden videre begrundelse.

Det er i strid med retsprincipperne, sagde EU.

Polens regering forsøgte at bløde sagen op ved at opløse disciplinærudvalget i juli 2022 og erstatte det med et andet organ.

De ændringer har imidlertid ikke været nok for EU.

Nu har parlamentet så vedtaget ændringer af det nye organ. Om det er nok for EU, er endnu ikke klart.