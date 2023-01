Klimaaktivister har stormet tysk vicekanslers kontor

- De Grønne har dermed endnu en gang svigtet sine egne idealer, skriver gruppen.

Vrede klimaaktivister har i månedsvis belejret den lille landsby Lützerath, som er blevet den seneste kampplads mellem klimaforkæmpere og myndigheder.

Årsagen er, at den tyske regering har besluttet sig for at udvide den nærliggende kulmine, Garzweiler. Det betyder, at Lützerath skal jævnes med jorden.

Det tyske politi har flere gange forgæves bedt aktivisterne forlade stedet.

Onsdag rykkede politiet ind på området ved Lützerath og begyndte at fjerne de aktivister, der er samlet i den forladte landsby.

Det er en operation, der kan tage flere uger.

Lørdag er der indkaldt til stor demonstration. Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg skriver på Twitter, at hun vil slutte sig til aktivisterne i Lützerath den dag.