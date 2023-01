Stort fund af sjældne jordarter i Sverige kan øge EU-uafhængighed

I forbindelse med præsentationen af fundet gav han den svenske minister et timeglas, der skal vise tiden, frem til at Sverige lige som Danmark skal indfri sit næste klimamål.

- Hvis vi vil forfølge den grønne omstilling, så skal vi speede tilladelsen op, siger Jan Moström.

Det er dog ikke en ligetil proces at få tilladelsen. Fundet er gjort ikke langt fra det område, hvor LKAB har en eksisterende mine for jernmalm. Men det sneklædte svenske landskab nord for polarcirklen udgør samtidig et af de sidste uberørte vildnis i EU. Og det rummer et af Sveriges særlige mindretal - samerne.

Den svenske minister afviser dog, at det bliver et spørgsmål om at ofre et naturområde for at sikre den grønne omstilling. Men hun gør det samtidig indirekte klart, at tilladelsen vil blive givet.

- Sverige har vist, at det er muligt både at udvinde råstoffer og samtidig værne om naturen.

- Vi har også et stort ansvar for vores mindretal i Sverige, og jeg tror på dialog.

- Men vi står også i en situation, hvor vi skal beskytte vores planet. Og hvis vi skal nå vores høje klimamål, så er der ikke nogen anden vej fremad, siger Ebba Busch.

De sjældne jordarter vil ifølge viceadministrerende direktør i Green Power Denmark, Jan Hylleberg, kunne bruges til at producere vindmøller, elbiler og anden grøn teknologi.

- Hvis vi kan udvinde de råstoffer i Europa, vil det forbedre vores forsyningssikkerhed markant.

- Det er et supergodt udgangspunkt for en kommende europæisk strategi om uafhængighed i forhold til råstofudvinding og forarbejdning, siger Jan Hylleberg i en skriftlig kommentar.