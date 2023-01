Greta Thunberg slutter sig til demonstration i Tyskland

Tyske klimaaktivister har i flere måneder besat byen.

De er vrede over, at landsbyen er blevet rømmet for beboere for at gøre plads for mere udvinding af kul.

Det er energiselskabet RWE, som vil jævne landsbyen med jorden for at gøre plads til mere kuludvinding, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Onsdag er tysk politi lykkedes med at fjerne aktivisterne fra byen.

Observatører fortæller ifølge dpa, at politiet ikke blev mødt af en så omfattende modstand, som det var forventet.