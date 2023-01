Zelenskyj inddrager tæt Putin-allierets ukrainske pas

Medvedtjuk var leder for det prorussiske ukrainske parti ”Oppositionsplatformen - For Livet”, som er blevet forbudt i Ukraine.

Både Kozak og Kuzmin sad i det ukrainske parlament for partiet.

Kozak har desuden gjort sig som mediemogul og ejer tre fjernsynsstationer. Han blev allerede i januar sidste år underlagt personlige sanktioner af USA for at sprede russisk misinformation.

Ukraine har også anklaget ham for landsforræderi.

Andrij Derkatj har også siddet i det ukrainske parlament, dog som løsgænger. Han er i USA blevet tiltalt for hvidvask og for at have brudt sanktioner.

Han er desuden blevet anklaget for at hjælpe Rusland med at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2020, hvor Joe Biden slog den daværende præsident, Donald Trump.