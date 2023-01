- En kedel (udtryk for at have omringet fjendens soldater, red.) er blevet dannet i midten af byen, hvor der foregår kampe.

- Antallet af fanger blive offentliggjort i morgen, tilføjer han.

Situationen i byen lader dog ikke til at være så klar, som Prigozjin hævder.

Blandt andet taler Wagner-lederen således selv om fortsatte kampe. Det er umiddelbart i modstrid med, at militsen skulle have kontrol over hele territoriet.

Tidligere har det britiske forsvarsministerium dog vurderet, at der var sket russiske fremskridt i byen. Fra ministeriet lød det, at russiske styrker og Wagner-soldater formentlig havde kontrol over det meste af området.