Frankrigs regering vil have borgerne til at arbejde to år mere

- Der er tale om det ene slag i ansigtet efter det andet, siger den 56-årige Frederic Perdriel, som i den vestlige by Rennes deltog i en mindre demonstration mod en pensionsreform.

Der er andre måder at finansiere pensionssystemet end at hæve pensionsalderen, tilføjer han.

I et forsøg på at mildne sine kritikere har Macron blandt andet tilbudt en garanteret minimums-pension på 1200 euro for nypensionerede. Det svarer til omkring 9000 kroner.

Macrons tilhængere siger, at de er klar over, at den udbredte modstand mod reformen næppe vil blive dæmpet af de små indrømmelser, som regeringen har lanceret.

- Men vi er fast besluttede på at få denne reform igennem, siger Marc Ferracci. Han er medlem af Nationalforsamlingen for Macrons regerende parti.

- Alle de pensionsreformer, som er blevet gennemført tidligere, har udløst en stærk mobilisering af demonstranter i gaderne. Det er vi forberedt på, siger han.

En gennemgribende reform af pensionssystemet var en central søjle i Macrons reformløfter, da han første gang blev valgt i 2017.

Men han udsatte i 2020 sit første forsøg på at få en omfattende pensionsreform igennem. Det skete, da udbruddet af covid-19 kom til at dominere det politiske liv og belastede økonomien.

Siden har hans regering forsøgt at gøde jorden for en reform, som er politisk realistisk.

Macrons regering har brug for støtte fra de konservative Republikanere.

Her har partiets nye leder, Eric Ciotti, lovet støtte til præsidenten.

Men kun hvis hans krav om en pensionsalder på 64 år frem for 65 år bliver imødekommet. Samtidig med at minimumspensionen bliver på 1200 euro for alle pensionister.