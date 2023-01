Svensk efterretningstjeneste ser øget trusselsbillede fra Rusland

Hvorvidt øget russisk aktivitet vil føre til, at flere i fremtiden bliver anholdt, som er mistænkt for at planlægge eller føre det ud i Sverige, er ifølge sikkerhedspolitichefen ”svært at sige”.

- Vores udgangspunkt er altid at forsøge at forebygge og forhindre aktiviteter, der truer sikkerheden, som gennemføres i Sverige, siger Charlotte von Essen.

Hun tilføjer, at Säpo, hvis der er mistanke om sådan type kriminalitet, vil være offensive i deres efterforskning.

Säpo konstaterer også, at spredningen af konspirationsteorier og ”anti-statslige” budskaber fortsætter. Også det udgør en trussel.

- Vi har set, hvordan det har udviklet sig i andre lande, siger Charlotte von Essen til TT.