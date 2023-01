- Fjenden må bogstaveligt talt træde over deres egne soldaters lig. De bruger artilleriild, raketsystemer og mortérgranater, skriver hun.

Wagner-gruppen blev stiftet af Jevgenij Prigozjin, en oligark og tæt allieret af Ruslands præsident, Vladimir Putin. Den er kendt for sin voldelige fremfærd og aktivitet i konflikter på det afrikanske kontinent.

Prigozjin har i månedsvis forsøgt at erobre Bakhmut og Soledar, hvilket har kostet utallige liv på både russisk og ukrainsk side.

Lørdag forklarede han, at der under jorden i området er udgravet et omfattende netværk af tunneller, hvor der er plads til store grupper mennesker, kampvogne og andet militært materiel.

Både Bakhmut og Soledar ligger i Donetsk-regionen. Den udgør sammen med Luhansk-regionen et område, som kaldes Donbas. De er samtidig to af de regioner, som Rusland hævder at have annekteret.