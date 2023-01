Fejl forhindrer britiske satellitter i at nå i kredsløb om Jorden

- Vi ser ud til at have en anomali, der har forhindret os i at nå i kredsløb, udtaler Virgin Orbit.

- Vi er ved at evaluere informationerne, tilføjes det.

Det efter alt at dømme mislykkede forsøg er endnu et stort tilbageslag for Europas rumambitioner, efter at opsendelsen af en italienskbygget raket fra Fransk Guyana fejlede i december.

Opsendelsen af ”LauncherOne” med ni små satellitter om bord kunne være blevet historisk, eftersom at det ifølge nyhedsbureauet AFP var den første raket, der er blevet sendt mod rummet fra britisk jord.