Sverige vil genindføre civilpligt efter 15 års pause

- Vi går tilbage til en situation, hvor vi har en formaliseret civilpligt parallelt med værnepligten, siger den svenske statsminister, Ulf Kristersson, ifølge TT.

Allerede under den tidligere regering begyndte myndighederne at pege på civilpligten som en mulighed for at støtte samfundets mest kritiske funktioner i tilfælde af kriser eller krig.

Dengang pegede en undersøgelse på, at der bør uddannes 3000 gennem civilpligt over fem år.

De civilpligtige kan blandt andet træde til ved skovbrande og trafikulykker.