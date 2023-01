Rusland hævder at have dræbt 600 soldater - men der er ingen lig

Pavlo Kyrylenko, som er den ukrainske leder af den regionale administration i Donetsk, siger, at Rusland har rettet syv raketangreb mod Kramatorsk.

De har ødelagt ”en læreanstalt, et industrianlæg og et garageanlæg”, siger han til AFP. Der er ingen dræbte, understreger han.

Journalister fra nyhedsbureauet Reuters har søndag været ved de to bygninger i Kramatorsk, hvor Rusland hævder at have dræbt over 600 ukrainske soldater.

De kan ikke se tegn på, at et angreb har fundet sted. Der er hverken lig eller spor af blod. Bygningerne, der tidligere har huset sovesale for studerende, ser heller ikke ud til at være ramt.

Der er heller ikke tydelige tegn på, at der for nylig har været soldater i sovesalene.