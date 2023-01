Iraner anholdt for at ville udføre kemisk angreb i Tyskland

- Personen er mistænkt for at have forberedt en alvorlig og voldelig handling, som kunne være farlig for staten, siger efterforskere ifølge dpa.

- Gennemsøgningen har til formål at finde giftstoffer og andet bevismateriale.

Den 32-årige og en anden person er anholdt.

Det er uvist, hvor langt den 32-årige formodes at have været i angrebsplanerne. Et muligt konkret mål oplyses heller ikke.

- Bevismateriale blev sikret og undersøges, skriver anklagemyndigheden.

Den hovedmistænkte vil i de kommende dage blive stillet for en dommer i forbindelse med en mulig varetægtsfængsling, oplyser efterforskere ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ricin er et stof, der selv i små doser kan være dødeligt, hvis det inhaleres eller på anden måde indtages.