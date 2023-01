Redningsbåde har samlet 110 migranter op på Middelhavet

Det norske redningsskib Ocean Viking reddede 37 migranter fra en overfyldt gummibåd i internationalt farvand. Det skriver franske SOS Méditerranée, der driver skibet, på Twitter.

Senere lørdag samlede Læger uden Grænser 73 mennesker op i redningsskibet Geo Barents.

Italiens regering har givet begge organisationer lov til at sætte de 110 migranter af i havnebyen Ancona, over 600 kilometer nord for Italiens støvlehæl.

Det er en ny politik fra den højreorienterede italienske regerings side. Den tildeler hjælpeorganisationerne en havn at sejle til umiddelbart efter en redningsaktion.