Paris

Prins Harry levede op til sit løfte om at fortælle hele den rå og uhøjtidelige sandhed i sin biografi, der før den officielle lancering på tirsdag blev lækket i sin spanske udgave.

I bogen Spare – på dansk Reserven – fortæller Harry om at sniffe kokain, om at dræbe talibaner, om at have bønfaldt sin far om ikke at gifte sig med Camilla, om sin naziuniform og om meget, meget mere.