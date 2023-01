Nytåret blev skudt ind med et så øredøvende brag i den tyske hovedstad, at trykbølgen en uge senere endnu ikke har lagt sig.

Efter to års restriktioner under pandemien var der igen åbnet for fejring med fyrværkeri, og i dele af byen udviklede det sig til ildspåsættelse og angreb på brandvæsen og politi.