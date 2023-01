Pave Frans leder begravelse af pave Benedikt

Til lyden af kimende kirkeklokker blev pave Benedikts trækiste torsdag båret ud fra Peterskirken og placeret ude på Peterspladsen, hvor mange tusinde mennesker er samlet for at deltage i hans begravelse.

Der udbrød spontane klapsalver fra folkemængden på pladsen som et udtryk for respekt for Benedikt, som var en helt for konservative grupper i den romersk-katolske kirke.