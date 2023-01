800 russiske soldater meldes af Ukraine dræbt på et døgn

- Over 800 russiske soldater er blevet dræbt - og et fly, en helikopter og tre kampvogne er blevet ødelagt, siger militæret i Kyiv, som også melder om et ukendt antal dræbte civile ved russiske angreb med missiler og fly på blandt andet den sønderbombede by Bakhmut og to andre byer i Donetsk.

Ruslands militær afviser beskyldningerne om, at det retter angreb mod civile.

Iagttagere fra det amerikanske militær siger, at der er tale om ret så intense kampe i Donetsk - navnligt omkring Bakhmut.

- Hvad vi ser der, skal vi nok forvente at se andre steder langs fronten i de kommende måneder, siger en højtstående kilde i præsident Joe Bidens administration i Washington.