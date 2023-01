Avis: Britisk regering planlægger lovindgreb mod strejke

Den britiske avis The Guardian skriver, at fagforeningsmedlemmer, som ikke opfylder det, risikerer at få sparket.

En unavngiven kilde fortæller ifølge The Guardian til The Times, at den nye lov vil gøre de igangværende og forestående strejker ulovlige.

- Dette stykke lovgivning vil fjerne den juridiske immunitet vedrørende strejker, hvor fagforeninger ikke implementerer et minimumsniveau af service.

- I sidste ende kan folk fyres for at ikke at overholde deres kontrakter, siger kilden.

Sunak har allerede i december løftet lidt af sløret for sine planer om antistrejke-lovgivning. Her sagde han, at lovgivningen skulle beskytte folks liv og mindske forstyrrelsen af deres hverdag.

Nyhedsbureauet Reuters har forsøgt at få en kommentar fra premierministerens kontor, men det har umiddelbart ikke været muligt.