Sveriges problemer med skuddrab og vold tog til i 2022

Politiet i byen foretog i 2022 flere store beslaglæggelser af våben og narkotika, og der blev også afsagt flere og strengere domme. Men meget andet tyder på, at udviklingen går i den gale retning med tiltagende kriminalitet og vold.

Kort før jul blev en 18-årig idømt otte års fængsel for den eneste skudepisode, som krævede liv i Eskilstuna sidste år. Drabet betegnes som en ren likvidering, der skulle være hævn for et andet drab.

Ifølge databasen Incharts, som registrerer voldshandlinger begået med skydevåben, var der sidste år 378 sådanne hændelser. Eskilstuna topper listen med 29,67 skudepisoder per 100.000 indbyggere.

Dertil kommer trusler mod almindelige mennesker, mod butikker og erhvervsdrivende. Konflikterne rammer også skolerne.