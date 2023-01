Rusland giver mobiltelefoner skylden for 89 dræbte i angreb

- Det står allerede klart, at hovedårsagen til det, der skete, var, at mobiltelefoner var tændte og blev brugt i massivt omfang af personel - i strid med et forbud - inden for rækkevidde af fjendens våben, skriver ministeriet.

- Denne faktor tillod fjenden at spore og fastslå koordinater for soldaternes placering i forbindelse med raketangrebet.

Angrebet fandt ifølge nyhedsbureauet Reuters sted kort efter midnat nytårsdag. Der har tidligere været usikkerhed om tidspunktet.

De høje dødstal har skabt vrede blandt russiske nationalister og nogle parlamentsmedlemmer.