I Milano står to coronahoteller nu klar til at huse kinesere, som skal i isolation, mens den obligatoriske coronatest for rejsende fra Kina rulles ud over hele Italien.

»Jeg tror på, at løsningen altid er kontrol,« sagde premierminister Giorgia Meloni under sit pressemøde nytårsaften.

Onsdag mødes EUs 27 medlemslande til et krisemøde for at diskuttere en mulig »indførelse af adgangskrav til EU«.