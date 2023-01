Eksplosioner ryster Stockholm - én kan være banderelateret

Ola Österling oplyser, at der godt en time senere var endnu en eksplosion i den svenske hovedstad - denne gang i udkanten af det sydlige Stockholm i et område, som hedder Bagarmossen.

- Det er en væsentlig mindre eksplosion end den i Grimsta, men den her skete inde i opgangen, siger han.

Der er endnu ikke meldt om nogen sårede eller dræbte i forbindelse med eksplosionerne og heller ingen anholdte.

Österling uddyber ikke, om den anden eksplosion også efterforskes som potentielt at have forbindelse til bandevold.

- Sidstnævnte eksplosion er så ny, at vi ikke har mange oplysninger om den, men vi vil selvfølgelig se på, om de har nogen forbindelse, siger han.

Volden i Sverige har for alvor taget til i 2022. Justitsminister Gunnar Strömmer kunne i december oplyse, at landet havde sat en trist rekord for antallet af skuddrab på et enkelt år. Det skete, da årets 60. person blev skudt og dræbt.