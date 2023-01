Unge franskmænd kan nu få gratis kondomer på apoteker

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, præsenterede tiltaget tidligt i december. Indledningsvist var det det franskmænd mellem 18 og 25 år, som tiltaget var rettet imod.

Tilbuddet blev dog udvidet efter kritik af, at mindreårige ikke var dækket.

Da initiativet med gratis kondomer blev præsenteret, understregede Macron også behovet for at undervise unge mennesker i seksuel sundhed.

Han sagde, at han ikke mener, at Frankrig gør et godt stykke arbejde, når det kommer til seksualundervisning.